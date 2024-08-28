Lağım Tuncay içindeki pisliği kustu

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeleri yargıya taşınırken tepkiler de artıyor. Türkiye’de özgürlük adı altında insanlara hakareti normal gören bir kesim olduğunu kaydeden AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımıza karşı söylemiş olduğu sözler aslında kötü söz kendisine aittir. Kendi içindeki pislikleri dışarıya kustuğu bir mevzudur diye düşünüyorum. Lağım Tuncay. Bunun karşılığını da vatandaşlarımız veriyor. Bunların bu şekilde davranması içlerindeki kinin aslında yansımadır.”
CEVABINI VERECEĞİZ
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz de, Tuncay Özkan’ın, kullandığı her cümle ile had sınırlarını aştığını vurguladı. Gündüz “22 yıldır yaptıkları hizmetler ve eserlerle Türkiye'ye çağ attıran AK Parti Hükümeti ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden başıboş vekille, millet olarak cevabı ilk fırsatta vereceğiz” dedi. Abbas Gündüz, Özkan'ın geçmişte sahibi olduğu KanalTürk'ü FETÖ'cülere sattığını da hatırlattı.