Lağım Tuncay içindeki pisliği kustu

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeleri yargıya taşınırken tepkiler de artıyor. Türkiye’de özgürlük adı altında insanlara hakareti normal gören bir kesim olduğunu kaydeden AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımıza karşı söylemiş olduğu sözler aslında kötü söz kendisine aittir. Kendi içindeki pislikleri dışarıya kustuğu bir mevzudur diye düşünüyorum. Lağım Tuncay. Bunun karşılığını da vatandaşlarımız veriyor. Bunların bu şekilde davranması içlerindeki kinin aslında yansımadır.”