|
Gündem

Lastik botta ölüm yolculuğu: Yunanistan geri itti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

13:29 . 28/09/2023 Perşembe
DHA
Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Bölgeye 'KB-4510' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 40 göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



#çanakkale
#yunanistan
#sahil güvenlik
#lastik bot
#göçmen
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bebeklerde öksürük neden olur? Öksürüğe iyi gelen besinler ve doğal maddeler