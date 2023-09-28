Lastik botta ölüm yolculuğu: Yunanistan geri itti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Akdeniz’de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz’de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.