Lastik botta ölüm yolculuğu: Yunanistan geri itti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye 'KB-4510' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 40 göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.