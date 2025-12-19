Yeni Şafak
Levent Gültekin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındı

Levent Gültekin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:39 19/12/2025
G: 19/12/2025, الجمعة
Levent Gültekin
Levent Gültekin

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı. Gültekin ifadesinde "Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok" dedi.

Youtube'da yaptığı yayınlarla gündemi yorumlayan
Levent Gültekin
dün gece saatlerinde oturduğu kafede gözaltına alındı.

Gültekin'in, YouTube kanalında 17 Aralık'ta yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle
"halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"
iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Oturduğu kafede gözaltına alındı


Gültekin'in avukatı Çağrı Çetin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.


Çetin,
"Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20'de Bebek'teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü"
bilgisini paylaştı.

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle
"halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"
iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin'in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Hakaret ettiğim bir cümle yok"


"Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim.

Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok.

O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim."

Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


