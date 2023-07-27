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Levent Gültekin'den 'Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bunun adı siyasi dolandırıcılık

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum" açıklamasını değerlendiren Gültekin, "Bunun tek bir adı vardır; siyasi dolandırıcılık. Bu yenilgi bile değil. Yenilginin bir namusu vardır." dedi.

17:01 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Levent Gültekin, seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmediği söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na 'siyasi dolandırıcı' dedi.

Levent Gültekin, seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmediği söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na 'siyasi dolandırıcı' dedi.

Seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine
"Adaylığımı engelleme şansım yok"
dediğini iddia etmesinin ardından CHP tarafından yalanlanan gazeteci Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Levent Gültekin'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Bu yenilgi bile değil yenilginin bir namusu vardır

Haberglobal yayınına katılan Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun
"Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum"
açıklamasını değerlendirdi. Yenilginin bile bir namusu olduğu söyleyen Gültekin, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:
"Bu çok ayıp, çok yakışıksız bir şey. Bu ülkede milyonlarca insan uyumuyor şu anda. Bu muhalefet, bu topluma seçim öncesi 'Bu bir kader seçimidir' dedi. 'Eğer seçimi kazanamazsak sokakta yürüyemeyeceksiniz, burası Afganistan olacak. Kadınları sahiplendirecekler' dedi. Gençleri ürküttü. 'Bu seçimi kazanamazsak size artık hayat yok' dedi. Kaybetti, şimdi hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Bu siyasi dolandırıcılıktır. Bunun tek bir adı vardır; siyasi dolandırıcılık. Bu yenilgi bile değil. Yenilginin bir namusu vardır."



#Levent Gültekin
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
11 dakika önce
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