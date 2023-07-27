Levent Gültekin'den 'Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bunun adı siyasi dolandırıcılık

"Bu çok ayıp, çok yakışıksız bir şey. Bu ülkede milyonlarca insan uyumuyor şu anda. Bu muhalefet, bu topluma seçim öncesi 'Bu bir kader seçimidir' dedi. 'Eğer seçimi kazanamazsak sokakta yürüyemeyeceksiniz, burası Afganistan olacak. Kadınları sahiplendirecekler' dedi. Gençleri ürküttü. 'Bu seçimi kazanamazsak size artık hayat yok' dedi. Kaybetti, şimdi hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Bu siyasi dolandırıcılıktır. Bunun tek bir adı vardır; siyasi dolandırıcılık. Bu yenilgi bile değil. Yenilginin bir namusu vardır."