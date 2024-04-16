Liderler zirvesine hazırlık: ABD’li müsteşar başkentte

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önceki gün İranlı ve İngiliz mevkidaşları ile telefonda görüştü. Fidan, dün de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüşerek Gazze’deki durumu ele aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass’ı ise makamında kabul eden Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs’ta ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarını masaya yatırdı.

TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE

Fidan-Bass görüşmesinde ayrıca bölgede yaşanan son gelişmeler, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ile Ukrayna’daki son durum ve Karadeniz güvenliği konuları da ele alındı. Enerji konularını da görüşen Fidan ve Bass, ayrıca terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele konusunu ele aldı.

SÜREÇ 7 MART'TA BAŞLADI

Türkiye’ye F-16 satışının onaylanmasıyla ABD ile ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasının ardından 7 Mart’ta Hakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği stratejik mekanizma toplantısı, birçok konuda iş birliğinin önünü açtı. Savunma sanayii, ticaret ve enerji alanında iş birliği mesajı veren iki ülke, Gazze’de tansiyonun düşürülmesi, Ukrayna-Rusya, ABD’nin YPG’ye desteği ve Azerbaycan-Ermenistan konularını detaylı biçimde ele almıştı.







