Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir

Amerika’da tedavi gördüğü Madison Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat son yolculuğuna uğurlandı. Karpat için önce İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Karpat’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı diledi. Âlimin ölümünün âlemin ölümü gibi olduğunu söyleyen Erdoğan, ilim rütbesinin rütbelerin en büyüğü olduğunu, bugün de böyle bir kaybın üzüntüsünün yaşandığını söyledi.

Kemal Harput

ÖMRÜNÜ GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRMAYA ADADI

Erdoğan, İstanbul’da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika’da tırmanan Karpat’ın ülkesiyle bağını hiçbir zaman koparmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Kemal Karpat hocamızın çalışmaları, eserleri hep Osmanlı üzerinedir. Yani hocamız 96 yıllık hayatının neredeyse tamamını kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Kendisine TBMM’nin Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı’nın da Kültür ve Sanat Büyük Ödülü vermesi, işte bu çabaların ülkemizde en üst düzeyde takdirinin ifadesidir.”

İÜ’deki törenin ardından Karpat’ın cenazesi Fatih Camii’ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karpat’ın cenazesi, Fatih Camii haziresine defnedildi.

SONBAHAR HÜZNÜ YAŞATIYOR

Karpat’ın ülkemizin kadim tartışmalarına çok daha soğukkanlı, çok daha gerçekçi yaklaşabildiğini belirten Erdoğan, “Her insan gibi Kemal Hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre birtakım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen, onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerinin izinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır. Biz Kemal Karpat hocamızın Osmanlı’dan başlayıp cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz. Keşke kendisine Rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde de Hocamız birikimiyle, tecrübesiyle, analizleriyle bize yol göstermeye devam etseydi. Son yıllarda ardı ardına kaybettiğimiz büyük tarih, kültür ve sanat insanlarımız bize adeta bir sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız gerçekten oldukça zor olacak” diye konuştu.

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Çok büyük bir kayıp

Prof. Dr. Kemal Karpat'ın yeğenleri Sabahat Karpat, Selami Karpat, Tan Aknil, Gabriela Hipea, Sevil Shhaideh ile Akram Shaideh cenazede hazır bulundu.

Karpat'ın yeğeni Sabahat Karpat, duygularını ifade etmenin çok zor olduğunu belirterek, "10 yaşındaydım onu tanıdığım zaman o benim kahramanımdı ve kahramanım olarak kalacak" dedi. Karpat, dayısıyla en son konuştuklarında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Çok acı bir gelişme oldu bu. Duygularımızı ifade etmek zor, hiçbir zaman bu kayıp telafi edilemeyecek. Türkiye için, aile için ve bütün dünyadaki tarih camiası için çok büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.





OYNAT 03:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Karpat'ın cenaze töreninde konuştu ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Karpat'ın cenaze töreninde açıklama yaparak, 'Biz hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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