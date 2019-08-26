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BURDUR

Lise atölyesinin enerjisi güneşten

BAKA’nın desteklediği Bucak Organize Sanayi Bölgesi’nde 380 kW’lık elektrik üretecek güneş enerji santrali törenle açıldı. Karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlayacak tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Bucak OSB Endüstri Meslek Lisesi’nin uygulama atölyelerine hayat verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bucak OSB Güneş Enerji Santrali’ni gezen Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçti. Bucak OSB’deki okulun Makine Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümlerini de gezen heyet öğrencilere verilen eğitim hakkında bilgi aldı.
Bucak OSB Güneş Enerji Santrali’ni gezen Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçti. Bucak OSB’deki okulun Makine Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümlerini de gezen heyet öğrencilere verilen eğitim hakkında bilgi aldı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA)’nın 2018 Mali Destek Programı kapsamında desteklediği Bucak Organize Sanayi Yenilenebilir Enerji Üretimi Projesi ile Bucak Organize Sanayi Bölgesi’nde (BucakOSB) kurulan ‘Güneş Enerji Santrali’ (GES) törenle açıldı. Törene Burdur Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, TSO ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ve davetliler katıldı.

‘ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI’

Açılış konuşmasında projenin hayata geçirilmesi süreciyle ilgili bilgi veren Bucak OSB Müdürü Binnur Çığrı, projeyle üretilecek elektrik enerjisi ile Bucak OSB Endüstri Meslek Lisesi’nin uygulama atölyelerinin yıllık enerji tüketiminin büyük bir bölümü karşılanacağını söyledi. BAKA’nın desteklediği proje ile kurulan Güneş Enerji Santrali’nin kapasitenin 380 kW olduğunu ifade eden Çığrı, “Tesiste enerji üretimi başladı. Sistem kendini yaklaşık 5 yılda amorti edecek” dedi.

GİRİŞİMCİ GELENEĞE SAHİP

Bucak’ın her türlü girişimin öncülüğünü yapan bir ilçe olduğunu, özellikle sanayi sektöründe yatırımcı iş gücünün, girişimciliğin ön plana çıktığı bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Burdur Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Şıldak, “Tesisin OSB’mize ve İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın Yönetim Kuruluna, OSB Yönetim Kuruluna, Müteşebbis heyetine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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‘GÜNEŞİN MALİYETİ SIFIR’

Törenden bir görüntü

Bucak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ise, verilen desteklere teşekkür ederek OSB’nin kuruluşu, kapasitesi ve sürdürülen çalışmaları anlattı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da, enerjinin büyük bölümünün fosil kaynaklardan karşılandığı ve çevreye verdiği zararların tartışıldığını hatırlatıp temiz ve bol bulunan güneş enerjisinin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ise, enerjinin Türkiye’de çok önemli olduğunu, yapılacak olan her işin en önemli maliyet girdisinin enerji olduğunu belirterek, güneşin maliyetinin sıfır olduğunu vurguladı.

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