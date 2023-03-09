Liste hesapları başladı

Ortak adayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi etrafında zoraki mutabakat sağlayan 6’lı Masa’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacak milletvekili listeleri için pazarlıklar şimdiden başladı. “Yüksek temsil” ve “Hazine yardımı” hesaplarıyla eş yürüyen liste taktiklerinin aday krizini gölgede bırakması bekleniyor.

ŞEHİR ŞEHİR KRİZ

Uzun pazarlıklar sonucu masanın adayı olan Kılıçdaroğlu, sandıktan önce ortakları ile çetin liste sınavına girecek. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu’nun daha önce ortaya attığı “40 ilde ortak, 41 ilde her partinin ayrı seçime girmesini” öngören teklifi kendi başını ağrıtacak. Bu formül sarsılan masada krizleri şehir bazına taşıyacak. Her ortak 40 ilde en karlı çıkmak için bastıracak. Bu da yeni pazarlıklara sahne olacak. Böyle bir durumda partiler hem masadaki ortaklarıyla hem de kendi teşkilatıyla karşı karşıya gelecek.

ARTIK OY

Söz konusu iller için yapılacak ittifakta “artık oylar” da ortakları bekleyen sıkıntı. Yeni Seçim Kanunu’na göre ittifaklardaki artık oylar en yüksek oy alan partinin hanesine yazılmıyor. Artık oyların bir öneminin kalmadığı yeni düzenlemede küçük ortaklar ile masanın büyük paydaşları karşı karşıya gelecek. CHP, hiç vekil çıkaramadığı şehirlerde ittifak formülüyle geçen seçimde aldığı artık oyları da hesaplayarak vekil kazanmak peşinde. Bu durumda ise ittifak yapacağı küçük partilerin listelere dönük talepleri de önüne gelecek.

LİSTE BAŞLARI GERİLİMİ

İttifak planları yapılan illerde liste başları büyük önem taşıyor. Çünkü buralarda ittifakın vekil çıkarma kapasitesi sınırlı olduğu için her ortak kendine liste başında yer bulmak için bastıracak. Bu da ortaklar arasında pazarlığı ısıtacak. Ortakların bu krizi anket ya da eski seçim sonuçlarına başvurarak aşmayı planlandığı öğrenildi.

VEKİL OLAMAYAN BÜROKRASİYE

Olası liste kırgınlıklarına karşı ise 6’lı Masa koridorlarında alternatifler üretiliyor. Bu kapsamda oluşabilecek küskünlüklerin önüne geçilmesi için yeni bir çalışmanın yapılacağını parti kurmayları ifade ediyor. Listeye giremeyen, girse de seçilemeyen isimlerin seçimin kazanılması durumunda bürokraside değerlendirilmesi üzerinde duruluyor.







