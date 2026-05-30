Lüks araç için belediyeyi bastı

Adana’da CHP teşkilatı ve belediye arasında makam aracı krizi patlak verdi.
CHP Çukurova Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Türkeş, Adana Büyükşehir Belediyesi kendisine tahsis ettiği aracı geri isteyince, beraberindeki grupla belediyeyi bastı.
GENÇLİK BAŞKANI YENİ ARAÇ İSTEDİ
İddialara göre belediye, kiralık araçlardan birini CHP Çukurova Gençlik Kolları Başkanı’na tahsis etti. Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasından sonra başkan vekili seçilen Güngör Göçer ve ekibi, yeni araç kiralaması yaptı. Kiralık Fiat Egea model aracı makam arabası olarak kullanan Türkeş, yeni kiralanan Volkswagen Passat’lardan birini talep etti. Ancak bu durum belediye içinde hoş karşılanmadı. Belediye yönetimi, Türkeş’in altındaki aracın da iade edilmesini istedi. Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı İlaçlama Şube Müdürü Aytekin Şahin, aracı geri talep etti. Türkeş ve gençlik kolları üyeleri, belediyeye bağlı müdürlüğe adeta baskın yaptı.
BELEDİYEDE ARBEDE ÇIKTI
Müdürlük binasına gelen grubun Şahin’le sert tartışma yaşadığı, olayın arbedeye dönüştüğü öne sürüldü. Tartışma sırasında masalar devrildi, bilgisayarlar zarar gördü. Olay sırasında bir daire başkanı ile bir müdür arasında da gerginlik yaşandığı ileri sürülürken, aracın Türkeş’te kaldığı ve olayın bu şekilde üstünün örtüldüğü ifade edildi.