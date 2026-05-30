Lüks araç için belediyeyi bastı

İddialara göre belediye, kiralık araçlardan birini CHP Çukurova Gençlik Kolları Başkanı’na tahsis etti. Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasından sonra başkan vekili seçilen Güngör Göçer ve ekibi, yeni araç kiralaması yaptı. Kiralık Fiat Egea model aracı makam arabası olarak kullanan Türkeş, yeni kiralanan Volkswagen Passat’lardan birini talep etti. Ancak bu durum belediye içinde hoş karşılanmadı. Belediye yönetimi, Türkeş’in altındaki aracın da iade edilmesini istedi. Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı İlaçlama Şube Müdürü Aytekin Şahin, aracı geri talep etti. Türkeş ve gençlik kolları üyeleri, belediyeye bağlı müdürlüğe adeta baskın yaptı.