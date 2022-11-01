Maden faciasında 7 tutuklama: Metan drenajı hayata geçirilseydi kaza önlenirdi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 24 kişinin ifadeleri alınırken, adliyeye sevklerine başlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi, 7 kişi tutuklandı.

242 SAYFALIK DOSYA

24 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da bulunan 1 kişi ise daha sonra gözaltına alınacak. Gözaltına alınan 24 kişinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Gözaltındaki kişilere "İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?" soruları soruldu. Emniyet, 242 sayfalık dosya hazırladı.

MÜDÜR DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi. Burada emniyet şefi Ferhan G., idari ve mali konulardan sorumlu Müessese Müdür yardımcısı Süleyman Sırrı B., elektrik mühendisi Hüseyin O., ikinci kartiye şefi Şenol K. ve hazırlık şefi Selami Y. savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Adliyeye getirilen şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı S.A, işletme müdürü S.E. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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YANGIN SÜRÜYOR

Bu sırada, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır önceki gün maden sahasına girerek, incelemelerde bulunarak, mekanizasyon ve bilgisayar alanları ile görevli madencilerle görüştü. 3 saat süren incelemelerde heyet, yangının halen devam etmesi nedeniyle yer altına giremedi.

Bilirkişi ön raporu hazırlandı

Metan drenajı hayata geçirilseydi kaza önlenirdi

Patlamaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı 28 sayfalık ön inceleme raporu, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "İş kazası, -320 Kalın Damar Tavan Yolu'ndaki patlatma çalışması kaynaklı olarak meydana gelmiş, grizu ve kömür tozu patlamasını içeren bir patlamadır. " ifadesi kullanıldı. 'Metan Drenajı' başlığında da, "TTK'ye bağlı ocaklarda metan drenajı uygulaması yapılmamaktadır. Bu durum yaşanan kazanın, yetersiz ve etkisiz havalandırma ile birlikte temel nedenlerinden biridir. Metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı meydana gelen kaza olayı önlenebilirdi" ifadelerine yer verildi.