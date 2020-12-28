Gündem Magandalıkta son nokta Direksiyonu söküp arkadaşına verdi, kurbağacık anahtarla aracı kullandı
BARTIN

Magandalıkta son nokta: Direksiyonu söküp arkadaşına verdi, kurbağacık anahtarla aracı kullandı

Bartın'da kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı. Sürücünün, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verip, kurbağacık anahtarla otomobili kullandığı anlar sosyal medyada tepki çekti.

Haber Merkezi DHA
Kurbağacık anahtarla aracı kullandı.
Kurbağacık anahtarla aracı kullandı.

Bartın’da, köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı.

  • Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür" diyerek direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi. Arkadaşı da "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü.

DHA
Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı.

Sürücü, bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarla direksiyonu hareket ettirdi. Araçta bulunanlar ise sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldü.

DHA
Sürücünü, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi.

Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, kurbağacık anahtarla aracı kullanırken, cep telefonu kamerasıyla çekilen bu anlar ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.

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