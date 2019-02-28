Bu sabah İstanbul'da çekildi: Ambulansa yol vermemek için çabaladı

O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul'daki görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi.

Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor.

Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor.

Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.

OYNAT 00:48 Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada Görüntüler İstanbul, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. BiP'te paylaş

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