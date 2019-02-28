Gündem Bu sabah İstanbulda çekildi Ambulansa yol vermemek için çabaladı
İSTANBUL

İstanbul'da magandanın ambulansa "yol vermeme" çabası kamerada

Bu sabah İstanbul'da çekildi: Ambulansa yol vermemek için çabaladı

İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.
O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul'daki görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi.

Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor.

Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor.

Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.

Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada
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Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada
Görüntüler İstanbul, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor.


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