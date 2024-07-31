Mağarada vuruldular: 13 terörist daha etkisiz

Türkiye’ye eylem için gelen bir grup teröristin Siirt Pervari kırsalında GÜRZ-2 operasyonuyla etkisiz hale getirilmesinin detayları ortaya çıktı. Operasyonun, 25 Temmuz’da teslim olmak isteyen bir teröristin ihbarıyla başlatıldığı öğrenildi. Teröristin belirttiği mevkide görüntü alınması üzerine harekat emri verildi. Teröristlerin mağara ağzında bulunması nedeniyle riskler göz önüne alınarak kara operasyonu yerine, hava harekatına karar verildi. 26 Temmuz günü düzenlenen hava harekatıyla, turuncu listede bulunan Semra Ayverdi ile Seyithan Sencer, gri listedeki Yakup Nişo ile Bişenk Durmuş adlı teröristler ölü olarak ele geçirilmişti. Öldürülen 4 teröristin, 6’sı güvenlik görevlisi, 5'i sivil vatandaş olmak üzere 11 kişinin şehit olduğu saldırıların sorumlusu olduğu bildirilmişti.