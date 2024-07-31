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Mağarada vuruldular: 13 terörist daha etkisiz

Siirt Pervari kırsalında etkisiz hale getirilen turuncu listedeki Semra Ayverdi, Seyithan Sencer ile gri listedeki Yakup Nişo ve Bişenk Durmuş’un gizlendikleri mağarada vuruldukları ortaya çıktı. Operasyonun bir teröristin ihbarıyla basıldığı öğrenildi.

Burak Doğan
04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:12 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’ye eylem için gelen bir grup teröristin Siirt Pervari kırsalında GÜRZ-2 operasyonuyla etkisiz hale getirilmesinin detayları ortaya çıktı. Operasyonun, 25 Temmuz’da teslim olmak isteyen bir teröristin ihbarıyla başlatıldığı öğrenildi. Teröristin belirttiği mevkide görüntü alınması üzerine harekat emri verildi. Teröristlerin mağara ağzında bulunması nedeniyle riskler göz önüne alınarak kara operasyonu yerine, hava harekatına karar verildi. 26 Temmuz günü düzenlenen hava harekatıyla, turuncu listede bulunan Semra Ayverdi ile Seyithan Sencer, gri listedeki Yakup Nişo ile Bişenk Durmuş adlı teröristler ölü olarak ele geçirilmişti. Öldürülen 4 teröristin, 6’sı güvenlik görevlisi, 5'i sivil vatandaş olmak üzere 11 kişinin şehit olduğu saldırıların sorumlusu olduğu bildirilmişti.

Bişenk Durmuş
Semra Ayverdi
Seyithan Sencer
Yakup Nişo

13 terörist daha etkisiz

Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Harekatla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.



#Terörist
#PKK
#Siirt
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