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İSTANBUL

Maharetli eller ticarete atıldı

Kağıthane Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla “Maharetli Eller Çarşısı”nı hizmete açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maharetli Eller Çarşısı
Maharetli Eller Çarşısı

Sapphire’de kurulan çarşıda, evlerinde hazırladıkları ürünlerini hiçbir kira ya da ücret ödemeden satma imkanına erişen 303 kadın, ilk ticari deneyimlerini yaşıyor. Her bir kadının 3 ürününü dilediği fiyata satabildiği çarşıda, satış işlemlerini ise belediye personeli gerçekleştiriyor. Kadın girişimcileri desteklemek ve aileyi ekonomik yönden güçlü kılmak amacıyla hizmete açılan “Maharetli Eller Çarşısı”nda 1000’e yakın ürün alıcısını bekliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çarşının açılış törenindeki konuşmasında, seçimden önce söz verdiği 53 projeden birini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu katılımcılarla paylaştığını söyledi. Çarşının kadınlar için çok faydalı olacağına inandığını dile getiren Öztekin, Anadolu kadınının dillere destan cesareti ve çalışkanlığı ile yeri geldiğinde cephede memleketi kurtardığına ya da el emeği göz nuru ile yaptığı ürünlerle çocuklarını okuttuğuna işaret etti.

Sosyal belediyecilik, gelenek ve inançlarının bir gereği olarak her konuda kadınlar için proje üretmeye ve onlara destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztekin, millet kıraathanesini ve çocuk kütüphanesini projelerinde de son aşamaya gelindiğini aktararak, açılışların gelecek ay gerçekleştirileceğini kaydetti.

Mevlüt Öztekin

İLK ALIŞVERİŞ PROTOKOLDEN

  • Çarşıda doğal ipliklerden elde edilen jüt malzemesiyle hazırladığı çantaları satışa sunan 38 yaşındaki ev hanımı Cangül Dursun da ilk kez ilmek ilmek işledikleri ürünlerini evlerinin dışına çıkardıklarını aktardı. Açılışta, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ailesi ile çarşıyı gezen Öztekin, buradan alışveriş yaptı.

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