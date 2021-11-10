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ANKARA

Mahkumun Kovid izni bitti

Koranavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020’de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım’da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Mahkumun Kovid izni bitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan’da “izinli” olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020’den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım’da sona eriyor.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül’ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

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