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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Mahrem imam operasyonu

FETÖ’nün TSK içerisindeki üyelerine ‘mahrem imamlık’ yaptığı iddia edilen 211 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı operasyonun en büyüğü İstanbul’da yapıldı. Aralarında albay ve binbaşı rütbesinde askerlerin de olduğu şüphelilerden 28’i yakalandı. Konya’da şüphelilerden 23’ü gözaltına alındı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Samsun’da daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3’ü adliyeye çıkarıldı.
Samsun’da daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3’ü adliyeye çıkarıldı.

FETÖ’nün çözülmesine yönelik farklı illerde dev bir operasyon dalgası için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Konya, Çanakkale ve Balıkesir’de toplamda 211 şüpheli yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonların en büyüğü İstanbul’da yapıldı. İlk olarak ankesörlü telefon soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde 2 mahrem imam ile 52 askere operasyon düzenlendi. Aralarında albay ve binbaşı rütbesinde askerlerin de olduğu şüphelilerden 28’i yakalandı.

BYLOCK ELE VERDİ

İstanbul merkezli bir başka diğer operasyon ise ByLock yazışmaları çözümlenen şüphelilerin yakalanması için yapıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 9 ilde 27 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı, şüphelilerden 15’i gözaltına alındı.

32’Sİ HALEN GÖREVDE

Bir başka operasyon noktası ise başkent oldu. Ankara merkezli 22 ilde, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32’si muvazzaf 36 asker ile 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 2’si yüzbaşı olmak üzere tamamı subay rütbesindeki şüphelilerden 4’ünün daha önce ihraç edildiği, 32’sinin ise hala aktif görevde olduğu bildirildi.

KONYA’DA DARBE İNDİ

Konya’da da FETÖ’cülere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Örgütün TSK içerisine yerleştirdiği askeri personele “mahrem imamlık” yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere operasyon başlattı. Şüphelilerden 23’ü gözaltına alındı.

MAHREMLERE OPERASYON

  • Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir merkezli 7 ilde de örgütün “askeri mahrem yapılanması”na yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11’i yakalandı.

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