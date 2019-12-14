Mahrem temizliği

Dünya

Hükümeti kuramadılar: İsrail bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor

İsrail'de biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkede seçmenler bir yıl içinde 3. kez sandık başına gidecek.