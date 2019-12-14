Mahrem temizliği

Adalet Bakanlığınca Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen idari tahkikat sonucunda aralarında hala fiilen görevde bulunan kripto FETÖ’cüler tespit edildi. Bakanlık, söz konusu idari çalışmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Başsavcılık da dün operasyon için harekete geçti.
84 ŞÜPHELİYE YAKALAMA
Başsavcılık, aralarında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 84 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.
PATATES HATLARLA İRTİBAT
Şüphelilerden 47’sinin mahrem sorumlu olduğu, diğer 37’sinin ise söz konusu sorumlularla irtibatlı oldukları belirlendi. Şüphelilerin deşifre olmamak için birbirleriyle “patates hat” üzerinden irtibat kurdukları tespit edildi. Bu arada şüphelilerden 23’ünün halen aktif görevde olduğu öğrenildi. Ankara’daki 3 operasyonda toplam gözaltı sayısı 125’e yükseldi.
Hırsızlara çifte operasyon
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün polislik sınav sorularını çalarak emniyet teşkilatına sızan mensuplarına yönelik de 2 ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda, 2009’daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını önceden ele geçirdiği belirlenen 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden birinin daha önce FETÖ kapsamında tutuklandığı, 26’sının ise gözaltına alındığı öğrenilirken, diğerlerinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Son operasyonla, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavında soruları önceden temin ederek koleje yerleştikleri tespit edilen toplam 310 şüphelinin tamamına işlem yapıldığı belirtildi. İkinci operasyonda ise yine 2009 yılında Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında soruları mahrem imamlarından alarak komiser yardımcısı olan 3’ü aktif görevde 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 ilde düzenlenen operasyonla şu ana kadar 41 şüpheli yakalandı.