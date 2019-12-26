Gündem Mahremlere 6 operasyon
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Mahremlere 6 operasyon

FETÖ’ye yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün yargı, TSK, TÜBİTAK ve ASELSAN yapılanmasına yönelik 30 ilde 6 ayrı operasyon için düğmeye basıldı. 43’ü aktif görevde olduğu belirlenen 133 şüpheliden 67’si yakalandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ankesörlü telefon ve ByLock soruşturmaları kapsamında 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 6 ayrı soruşturma dosyası için Ankara merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 37'si asker olmak üzere 43'ünün aktif görevde olduğu öğrenildi.

ANKESÖR İTİRAFLARINDAN ÇIKTILAR

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonların ilki örgütün TÜBİTAK ve ASELSAN mahrem yapılanmasına yönelik oldu. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında daha önce yakalanan TÜBİTAK personelinin itiraflarından tespit edilen 4'ü aktif TÜBİTAK çalışanı, 1'i aktif ASELSAN çalışanı, 14'ü de TÜBİTAK'tan ihraç edilmiş toplam 19 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

HAVA VE JANDARMADA ANKESÖR OPERASYON

Diğer iki operasyon ise FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ile Jandarma yapılanmasına yönelik oldu. Mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat sağladığı belirlenen 35'i aktif görevde 36 jandarma personeli ve 2'si aktif görevde 18 havacı subay ile yine örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında görevli 4 imamın yakalanması için operasyon düğmesine basıldı. Şu ana kadar şüphelilerden 28'inin yakalandığı bildirildi.

SORU HIRSIZI HAKİMLERE OPERASYON

  • 2013 İdari Yargı Sınavıyla ilgili de önemli bir operasyon yapıldı. FETÖ'nün hakim-savcı çalışma evlerinde gittikleri ve örgütün önceden verdiği sorularla sınavı kazandığı anlaşılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği belirlenen, 2'si askeri hakim olmak üzere 3'ü hakim, 6'sı hakim adayı olan 20 şüpheliden 14'ü yakalandı. Ayrıca şüphelilerden 6'sının avukat, birinin ise defterdarlık görevlisi olduğu öğrenildi. Yapılan soruşturmayla, sınava hazırlık evlerinde cep telefonu kullanımının yasak olduğu, şüphelilerin de evlere yakın ankesörlü telefonlardan ailelerini aradıkları belirlendi. Ayrıca sınavı kazanan şüphelilerin staj dönemlerinde "staj evi" denilen hücre evlerine yerleştirildikleri anlaşıldı. ByLock'çu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerden 5'i yakalandı.

Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon
GÜNDEM
Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon
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Türkiye ile Libya mutabakatı ve TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
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Türkiye ile Libya mutabakatı ve TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre: İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlenecek. Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelendi. Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun ve Türkiye ile Moldova arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planı hayata geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planı hayata geçti

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizde yeni vizyonları hayata geçirecek ve vatandaşların kent yönetimine katılımlarını artıracak olan akıllı şehir uygulamaları ile yeni çalışma yöntemlerinin temellerinin atılması amacıyla üst politika ve stratejiler doğrultusunda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış olup www.akillisehirler.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı; ulusal katmanda hazırlanan Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planıdır" dedi
Karadeniz'de orman yangını sayısı 69'a yükseldi: 4 il yangınla boğuşuyor
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Karadeniz'de orman yangını sayısı 69'a yükseldi: 4 il yangınla boğuşuyor

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangın alanlarının sayısı, 69'a ulaştı. Trabzon'da 37, Ordu'da 23, Giresun'da 8 ve Artvin'de 1 olmak üzere 69 noktada yangın çıktı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce 22 ilden yangın söndürme ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ne yönlendirildi.

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