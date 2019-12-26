Mahremlere 6 operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ankesörlü telefon ve ByLock soruşturmaları kapsamında 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 6 ayrı soruşturma dosyası için Ankara merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 37'si asker olmak üzere 43'ünün aktif görevde olduğu öğrenildi.

ANKESÖR İTİRAFLARINDAN ÇIKTILAR

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonların ilki örgütün TÜBİTAK ve ASELSAN mahrem yapılanmasına yönelik oldu. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında daha önce yakalanan TÜBİTAK personelinin itiraflarından tespit edilen 4'ü aktif TÜBİTAK çalışanı, 1'i aktif ASELSAN çalışanı, 14'ü de TÜBİTAK'tan ihraç edilmiş toplam 19 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

HAVA VE JANDARMADA ANKESÖR OPERASYON

Diğer iki operasyon ise FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ile Jandarma yapılanmasına yönelik oldu. Mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat sağladığı belirlenen 35'i aktif görevde 36 jandarma personeli ve 2'si aktif görevde 18 havacı subay ile yine örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında görevli 4 imamın yakalanması için operasyon düğmesine basıldı. Şu ana kadar şüphelilerden 28'inin yakalandığı bildirildi.

SORU HIRSIZI HAKİMLERE OPERASYON

2013 İdari Yargı Sınavıyla ilgili de önemli bir operasyon yapıldı. FETÖ'nün hakim-savcı çalışma evlerinde gittikleri ve örgütün önceden verdiği sorularla sınavı kazandığı anlaşılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği belirlenen, 2'si askeri hakim olmak üzere 3'ü hakim, 6'sı hakim adayı olan 20 şüpheliden 14'ü yakalandı. Ayrıca şüphelilerden 6'sının avukat, birinin ise defterdarlık görevlisi olduğu öğrenildi. Yapılan soruşturmayla, sınava hazırlık evlerinde cep telefonu kullanımının yasak olduğu, şüphelilerin de evlere yakın ankesörlü telefonlardan ailelerini aradıkları belirlendi. Ayrıca sınavı kazanan şüphelilerin staj dönemlerinde "staj evi" denilen hücre evlerine yerleştirildikleri anlaşıldı. ByLock'çu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerden 5'i yakalandı.