Maide Kılıçarslan’a son görev

Dünya

El- Ezher Üniversitesi orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, Türkiye'nin pek çok ilinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada ayrıca, Ezher'in bu trajik olay karşısında Türk halkının yanında olduğu ifade edildi.