Maide Kılıçarslan’a son görev

Geçtiğimiz gün hayata gözlerini yuman İsmail Kılıçarslan'ın annesi Maide Kılıçarslan için Beypazarı’na bağlı Oymaağaç köyü camisinde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ile Kılıçarslan’ın hemşerileri katıldı. Maide Kılıçarslan, cenaze namazının ardından Oymaağaç köyü mezarlığında toprağa verildi.