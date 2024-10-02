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'Mal sahibini tanıyorum' yalanıyla dolandırıldı: Hem parasından hem iş yerinden oldu

'Mal sahibini tanıyorum' yalanıyla dolandırıldı: Hem parasından hem iş yerinden oldu

15:322/10/2024, Çarşamba
DHA
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Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Mücahit Saraçlı ise emlak kiralama işlemi yapacak olan vatandaşları uyardı.
Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Mücahit Saraçlı ise emlak kiralama işlemi yapacak olan vatandaşları uyardı.

Ankara'dan İstanbul'a gelen Hatice Soykan, güzellik merkezi işletmek üzere Şişli'de bir ofis kiraladı. İnternet üzerinden iletişim kurduğu emlakçının 'Mal sahibini tanıyorum' yalanına kanan Soykan, 1 yıllık kira bedeli olan 108 bin lirayı da ödeyip kontrat imzaladı. Bir süre sonra ofisin asıl kiracısı tarafından telefonla aranan Soykan dolandırıldığını anladı. Hem parasından hem de iş yerinden olan Soykan emlakçıya da ulaşamayınca şikayetçi oldu.

Ankara'da yaşayan estetisyen Hatice Soykan, İstanbul'da güzellik merkezi açmak için kiralık ofis arayışına girdi.


Soykan, internet sitesinde Şişli'de bir binada 3. katta bulunan daireyi beğenerek emlakçıyla iletişime geçti. 1 yıllık kira bedeli olan 108 bin lirayı ödeyen ve kontrat imzalayan Soykan, dairenin anahtarını alarak bir süre ofisi kullandı. Yaklaşık 2 hafta sonra asıl kiracı tarafından telefonla aranan ve ofisin kilidinin değiştirildiğini fark eden estetisyen Soykan dolandırıldığını anladı. Emlakçıya da ulaşamayan Soykan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Mücahit Saraçlı ise emlak kiralama işlemi yapacak olan vatandaşları uyararak,
"Tüketiciler mutlaka kiralama işleminde para ödeme öncesinde mal sahibiyle biraraya gelmeli"
dedi.

'1 senelik ödersem aylık 9 bin lira olacağını söyledi'

İşlemlerin ayaküstü yapıldığını belirten Soykan,
“11 Eylül'den bu zamana kadar ofisim olarak ben orayı gördüm, alışveriş yaptım, orada bulundum. Ondan sonrasında başka bir kiralama sonucunda kişi beni aradı, 'Orası benim kiralık yerimdir, siz nasıl kiracı olabiliyorsunuz?' dedi. Ondan sonra olay patlak verdi. Yani benim haberim 15-20 gün sonrasında oldu. Karakola gittim, suç duyurusunda bulundum, ifade verdim. Şimdi de savcılığa gideceğim. Bu şekilde dolandırıldık. Ev sahibi bana ulaştı, ben de kendisinin tapusunu sordum. Tapu sorduktan sonra beni kimse aramadı. Bir tek emlakçıyı biliyorum, başka kimseyi tanımıyorum. Kapı değişmişti, değiştiği için de ben hemen polise gittim zaten. 108 bin lira para ödedim. Bir senelik ödersem, aylık 9 bin lira olabileceğini söyledi. O şekilde olunca bana daha kolay olacağı için tamam dedim ve elden parasını teslim ettim. Ayaküstü yapılan da bir işlemdi. Kendisinin mal sahibini tanıdığını, yabancı olmadığı için de böyle hemen ayaküstü bir kiralama yapılabileceğini söyledi. Ben de inandım. İnanınca da hemen orada işlemi yapmış olduk. Benim zaten yanımda para vardı. Bir işletmem vardı, oradaki eşyaları satınca biraz para olmuştu. Buraya gelip burada bir yer açmayı düşünmüştüm, hazırdaydı zaten. Kişiye hemen orada teslim etmiş olduk. O bizim dezavantajımız olmuş oldu. Ben şüphelenmedim"
ifadelerini kullandı.

'Kira kontratı bizzat mal sahibiyle yapılmalı'

Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Mücahit Saraçlı, kiralama işleminin emlakçı üzerinden yapıldığı durumlarda dahi sözleşmenin mal sahibi ile yapılması gerektiğini vurgulayarak,
“Kiralamalar konusunda birçok yaşanan sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi; yeni gelen bir takım bildirimlerle bize de bildirildiği üzere, kiralama işlemlerini yapan emlak komisyoncularının, mal sahiplerinden anahtarları alarak bir ya da birkaç kişiye birden kiralama yaptıkları ve bunlardan da tahsilatları yaparak hatta bazılarında ortadan kayboldukları gelen haberler içerisinde. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken nokta tüketiciler açısından halkımız açısından şu. Bilindik ve yeri sabit olan emlak komisyoncularından mutlak surette işlemlerini yapmaları.En sonunda, ödeme noktasına gelindiğinde kira kontratı emlak komisyoncusundan değil, mal sahibinden bizzat direkt olarak yapılmalı. Kontrat üzerinde mal sahibinin imzası ıslak olarak alınmalı ve bu arada da mal sahibiyle karşılıklı görüşüp tanışma meydana gelmesi gerekiyor. Çünkü esas karşılıklı iki taraf olarak muhatap mal sahibi ve kiracıdır; yani kiralayan ve kiracıdır"
dedi.

'Nitelikli dolandırıcılık seviyesinde işlemlerle karşı karşıya kalabilirler'

Saraçlı,
"Dolayısıyla sadece emlak komisyoncuları aracılığıyla yapılacak kiralama işlemlerinde, gelen şikayetlerde olduğu gibi birçok sıkıntı var ve burada haksız fiile dayalı olarak, dolandırıcılık diyebileceğimiz hatta nakit tahsilat yapıldığı için nitelikli dolandırıcılık seviyesinde birçok işlemle karşı karşıya kalmaları sözkonusu. Tüketicilerin burada dikkat edeceği nokta şu. Halkımızın mutlak surette kiralama işleminde para ödemeden önce mal sahibiyle karşılıklı biraraya gelmeleri, ıslak imzalarla kontrat dediğimiz sözleşmenin imzalanması. Eğer emlakçının gerçekten geniş bir vekâletnamesi varsa noterden alınmış, bunun da ek yapılması kontrata ek alonj edilmesi şeklinde kiralama işlemini yapabilirler. Her halükarda kiralayanla kiracının birebir karşılıklı olması zaten uygulamada şarttır"
açıklamasında bulundu.



#dolandırıcılık
#İstanbul
#emlak

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