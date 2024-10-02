'Mal sahibini tanıyorum' yalanıyla dolandırıldı: Hem parasından hem iş yerinden oldu

Ankara'dan İstanbul'a gelen Hatice Soykan, güzellik merkezi işletmek üzere Şişli'de bir ofis kiraladı. İnternet üzerinden iletişim kurduğu emlakçının 'Mal sahibini tanıyorum' yalanına kanan Soykan, 1 yıllık kira bedeli olan 108 bin lirayı da ödeyip kontrat imzaladı. Bir süre sonra ofisin asıl kiracısı tarafından telefonla aranan Soykan dolandırıldığını anladı. Hem parasından hem de iş yerinden olan Soykan emlakçıya da ulaşamayınca şikayetçi oldu.
Ankara'da yaşayan estetisyen Hatice Soykan, İstanbul'da güzellik merkezi açmak için kiralık ofis arayışına girdi.
Soykan, internet sitesinde Şişli'de bir binada 3. katta bulunan daireyi beğenerek emlakçıyla iletişime geçti. 1 yıllık kira bedeli olan 108 bin lirayı ödeyen ve kontrat imzalayan Soykan, dairenin anahtarını alarak bir süre ofisi kullandı. Yaklaşık 2 hafta sonra asıl kiracı tarafından telefonla aranan ve ofisin kilidinin değiştirildiğini fark eden estetisyen Soykan dolandırıldığını anladı. Emlakçıya da ulaşamayan Soykan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.