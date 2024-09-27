Dolandırıcılara geçit yok: 7 milyar lira para ve mal varlığına el konuldu

Çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik toplam 2 bin 880 operasyon yapıldı. Toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lirası para ve mal varlığına el konuldu. Toplam 67 bin 493 siteye erişim engellendi.
Çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik toplam 2 bin 880 operasyon yapıldı. Toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lirası para ve mal varlığına el konuldu. Toplam 67 bin 493 siteye erişim engellendi.
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