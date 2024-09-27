Dolandırıcılara geçit yok: 7 milyar lira para ve mal varlığına el konuldu

Çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik toplam 2 bin 880 operasyon yapıldı. Toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lirası para ve mal varlığına el konuldu. Toplam 67 bin 493 siteye erişim engellendi.