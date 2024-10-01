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8 ilde 'Siberağ-8' operasyonları: 22 şüpheli yakalandı

8 ilde 'Siberağ-8' operasyonları: 22 şüpheli yakalandı

09:381/10/2024, Salı
DHA
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Şüphelilerin banka hesaplarında 16 milyon 800 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin banka hesaplarında 16 milyon 800 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi.

'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 8 ilde düzenlenen 'Siberağ-8' operasyonlarında, hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 8 ilde 'Siberağ-8' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de yürütülen operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.


Şüphelilerin banka hesaplarında 16 milyon 800 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi.


Ayrıca, çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.


Silah kaçakçılarına film gibi operasyon

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 zanlıdan 7'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon, kurusıkı tabancaların ateşli silahlara dönüştürülerek satılması üzerine yürütüldü. Düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde tabancalar, av tüfekleri ve silah tamamlayıcı parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi; bunlardan 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tutuklananlardan İ.S.'nin çeşitli suçlardan 8 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.


#Siber Dolandırıcılık
#siber operasyon
#İçişleri Bakanlığı

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