8 ilde 'Siberağ-8' operasyonları: 22 şüpheli yakalandı

İsrail’in çağrı cihazlarına yönelik hukuk dışı saldırıları, siber güvenliğin stratejik önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Devletler de önümüzdeki dönemde, oyun kurucu aktör olarak sektöre girmeye hazırlanıyor. Ülkemizde siber güvenlik girişimlerinin aldığı yatırım 2023’te 29,3 milyon dolar iken bu rakam ilk 9 ayda 100 milyon doları buldu.