Malkara'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmalarına köpekler de katıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan iz takip köpeği "Taka" ve arama kurtarma köpeği "Cirit", bölgedeki izleri takip etmek üzere sahada aktif görev alıyor. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen kadavra arama köpeği "Duman" da arama faaliyetlerine katıldı.

Deveciköy'de beş kilometrelik alanda sürdürülen aramalarda, termal dronlar ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra bu özel köpekler, zorlu arazi şartlarında önemli bir rol üstleniyor. Ekipler, Safinaz Koca’nın izine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.