Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malkara'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmalarına köpekler de katıldı

Malkara'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmalarına köpekler de katıldı

14:1419/08/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Malkara'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmalarına köpekler de katıldı
Malkara'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmalarına köpekler de katıldı

Tekirdağ Malkara'da 10 Ağustos’tan bu yana kayıp olan 77 yaşındaki Safinaz Koca’yı bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına özel eğitimli köpekler de dahil edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan iz takip köpeği "Taka" ve arama kurtarma köpeği "Cirit", bölgedeki izleri takip etmek üzere sahada aktif görev alıyor. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen kadavra arama köpeği "Duman" da arama faaliyetlerine katıldı.


Arama alanı genişletildi


Deveciköy'de beş kilometrelik alanda sürdürülen aramalarda, termal dronlar ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra bu özel köpekler, zorlu arazi şartlarında önemli bir rol üstleniyor. Ekipler, Safinaz Koca’nın izine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.




#Safinaz Koca
#Kayıp
#Tekirdağ
#Malkara
#Deveciköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Güncel akaryakıt fiyatları 19 Ağustos 2025 || Bugün benzine ve motorine (mazota) indirim ya da zam var mı?