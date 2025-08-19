Fransa'dan operasyon için Türkiye'ye gelmişti: Burcu Hasgül yağ aldırma ameliyatında can verdi

"3. günün sabahıydı. Yoğun bakımı bulduk. Hem ben kendi çabamla bir hem de kendisi doktoru çabasıyla Gaziantep’te farklı bir özel hastaneye kaldırdık. Kaldırdığımızda zaten bilinci kapalıydı. Çok kötü durumdaydı. Hastaneye kaldırıldıktan 2 saat sonra entübe edildi. Orada kalbi durdu sonra çalıştırdılar. Ardından doktorlar, durumunun çok kritik olduğu, yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu bize bildirdiler. Oraya gelene kadar çok fazla hatalar yapıldığını düşünüyorum. Vücuda çok fazla bir kan yüklemesi yapıldı ve vücut o kanı attı. Zaten vücudunda kan durmuyordu. Sıkıntımız da buradaydı. Gece saat 2 buçuk sıralarında hastaneden aradılar. Bize kardeşimin vefat ettiğini söylediler. Biz ilk başta bu sürece milyonda bir rahatsızlığı olduğunu düşündüğümüz için kabullendik doğal ölüm dedik. Sonradan biz cenazemizi defnetmiştik. İlk gün şüphem vardı. Ben eşine de söyledim. Otopsi yaptıralım mı dedim ama doğal ölüm olduğunu düşündüğümüz için kimse şey yapmak istemedi. Onu kondurmak istemedi. Biz cenazemizi defnettik. Bazı şeyler duydum sonra ve bunun araştırmasını yaptık. Aynı hastanede başka hastaların da aynı gün olup aynı semptomların gerçekleşmesi ve birebir aynı olmasa da benzeri semptomların gerçekleşmesi bizi şüphelendirdi. 22 yaşındaki bir genç, o da estetik ameliyatı alıyor burnundan. Onu da şu an başka hastaneye kaldırmışlar ve yaşam savaşı veriyor. Onun da durumu çok kritik. Aileyle görüştüğümde bilgileri anlattı. Süreci anlattı. Bizim yaşadığımız süreçle aynı süreç"