Maltepe Belediyesi çevreyi tehdit eden bina inşaatını durduramadı

İstanbul’da Maltepe Belediyesi’nin mühürlediği binanın inşaat çalışmaları aynı belediyenin sessiz kalmasıyla devam ediyor. Yıkılan binanın hafriyat çalışmalarının başlaması ile etrafındaki kamuya ait yeşil alan ihlal edilerek kapatıldı. Çevresine bakıldığında kanunen zorunlu olan vatandaşların can güvenliğini koruyacak tabela ve uyarı levhaları da bulunmuyor.

İnşaatın devam eden çalışmalarının ruhsatsız ve müteahhiti ile kat maliklerinin tamamı arasında sözleşme olmadığı öğrenildi. İnşaatın temel kazma ve hafriyat çalışmaları imar planına aykırı olarak çekme mesafesi bulunmadan komşu parselde bulunan binaya bitişik şekilde yapılıyor. Komşu parselde bulunan apartmanın bahçe duvarı yıkıldı ve kazı sırasında temeli açığa çıktı.

Kazı derinliğinin komşu parseldeki binanın temel kotunun altına inmesi sebebiyle apartmanın bu yöne doğru yatması ve taşıyıcı sisteminde kırılma, çatlama riski veya temel seviyesi altında oluşan basınçla binanın çökme veya devrilme tehlikesi bulunduğu öğrenildi. İnşaat çalışmalarında toprak sıvılaşmasına karşı hiçbir önlem alınmadığı da gözlemlendi.

Yapılan kazı çalışmalarında komşu bina sakinlerinin can ve mal güvenliği için istinat önlemi de alınmadı. Bahçe çit sınırı için kullanılan, taşıyıcılığı ve tahkim özelliği olmayan, demir üzerine 2-3 cm sıva kalınlığı kadar çimento püskürtme yolu ile beton görüntüsü verilerek bir dekor oluşturuldu.

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