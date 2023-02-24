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Maltepe Belediyesi çevreyi tehdit eden bina inşaatını durduramadı

Maltepe’nin merkezinde bulunan Güven Apartmanı yaklaşık üç yıl önce kentsel dönüşüm sebebi ile yıkıldı. Bina, maliklerinin anlaşamaması sebebi ile uzun süre yıkık şekilde kaldı. Yerine yapılacak yeni binanın temel çalışmaları ise geçtiğimiz aylarda başladı. Hafriyatının toplanması ve temel kazılması süreçlerinde sorunlar yaşanan inşaatın zemininden çıkan su, çevresindeki apartmanları tehdit ediyor. Komşu bina sakinlerinin defalarca belediyeye şikayet etmesi sonucunda 2758 sayılı 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Maltepe Belediyesi'nin müteahhite ceza kesmesine rağmen inşaatın mührü kırıldı ve temel kazma çalışmalarına devam ediliyor.

Esmanur Hangül
Esmanur Hangül
16:12 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Maltepe'de ruhsatsız inşaat çalışması çevreyi tehdit ediyor.

İstanbul Maltepe'de ruhsatsız inşaat çalışması çevreyi tehdit ediyor.

İstanbul’da Maltepe Belediyesi’nin mühürlediği binanın inşaat çalışmaları aynı belediyenin sessiz kalmasıyla devam ediyor. Yıkılan binanın hafriyat çalışmalarının başlaması ile etrafındaki kamuya ait yeşil alan ihlal edilerek kapatıldı. Çevresine bakıldığında kanunen zorunlu olan vatandaşların can güvenliğini koruyacak tabela ve uyarı levhaları da bulunmuyor.

İnşaatın devam eden çalışmalarının ruhsatsız ve müteahhiti ile kat maliklerinin tamamı arasında sözleşme olmadığı öğrenildi. İnşaatın temel kazma ve hafriyat çalışmaları imar planına aykırı olarak çekme mesafesi bulunmadan komşu parselde bulunan binaya bitişik şekilde yapılıyor. Komşu parselde bulunan apartmanın bahçe duvarı yıkıldı ve kazı sırasında temeli açığa çıktı.

Kazı derinliğinin komşu parseldeki binanın temel kotunun altına inmesi sebebiyle apartmanın bu yöne doğru yatması ve taşıyıcı sisteminde kırılma, çatlama riski veya temel seviyesi altında oluşan basınçla binanın çökme veya devrilme tehlikesi bulunduğu öğrenildi. İnşaat çalışmalarında toprak sıvılaşmasına karşı hiçbir önlem alınmadığı da gözlemlendi.

Yapılan kazı çalışmalarında komşu bina sakinlerinin can ve mal güvenliği için istinat önlemi de alınmadı. Bahçe çit sınırı için kullanılan, taşıyıcılığı ve tahkim özelliği olmayan, demir üzerine 2-3 cm sıva kalınlığı kadar çimento püskürtme yolu ile beton görüntüsü verilerek bir dekor oluşturuldu.

MAHKEME KARARI VE CEZAYA RAĞMEN MÜHRÜ KIRDILAR

Komşu bina sakinlerinin defalarca belediyeye şikayet etmesi sonucunda 2758 sayılı 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Maltepe Belediyesi'nin müteahhite ceza kesmesine rağmen inşaatın mührü kırıldı ve temel kazma çalışmalarına devam ediliyor.

#Maltepe Belediyesi
#İnşaat
#Müteahhit
#Ruhsat
3 saat önce
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Maltepe Belediyesi çevreyi tehdit eden bina inşaatını durduramadı
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