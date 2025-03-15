Maltepe'de ev yemekleri yapılan iş yerinde patlama

Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde saat 10:40 sıralarında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Patlamada iş yerinde yemek yapan kadın yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Doğalgaz ekiplerinin kontrolü sonrası patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yaklaşık 15 gün önce açılan iş yerinin camları patlamanın şiddetiyle kırıldı, ön taraftaki çerçeve ise olduğu gibi kaldırıma yıkıldı. O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir facia önledi. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'Yüksek bir patlama oldu'

İş yeri sahibinin oğlu Mert Ali Çakmak, "Patlamada sadece yemek yapan ablamızın eli yanmış. Ev yemekleri yapıyoruz burada. Alt tarafta yemek yapılıyor zaten" dedi.

Patlamayı gören Muhammed Emin Tavşan, "Gaz sıkışması nedeniyle patlama sabah oldu. Sadece tüpü açtığı sırada ablanın eli yanmış" diye konuştu.

Komşu Rasim Oksal ise, "Sabah dükkanı açtığımızda yüksek bir patlama oldu. Dışarı çıktım kapı devrilmişti. İçerde iki kadın vardı. Olaya müdahale ettim, alt kata indim. Her taraf dumandı. Yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptım. Söndürdük, sonra ambulans geldi yaralıyı hastaneye götürdüler. Allah'a şükür can kaybı yok" şeklinde konuştu.







