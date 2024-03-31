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Manisa'da sandıkta oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyunu kullanan 73 yaşındaki Hasan Çay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

15:11 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:13 - 31/03/2024 Pazar
AA
Manisa
Manisa

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda kurulan 1087 numaralı sandıkta oyunu kullanan Hasan Çay, sınıfta fenalaştı. Çay, sandalyeden düşünce sandık görevlileri müdahale etti.


Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çay, kurtarılamadı.


Görgü tanığı Cafer Saban,
"Hasan Çay oyunu kullandı ardından imzasını da attı. Rahatsızlandığını söyleyip sandalyeye oturdu. Sonra 'Cafer' diye benim ismimi söyleyerek düştü. Hemen ambulans çağırdık"
diye konuştu.
Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay ise oy vermek için amcasıyla aynı okula gittiğini ifade ederek,
"Ayrı sandıklarda kullandık, sonra ben eve döndüm. Rahatsızlandığını öğrenince hastaneye geldik. Çok üzgünüz"
dedi.


#Manisa
#yerel seçim
#oy
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