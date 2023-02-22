Maraş sanayii toparlanıyor: Yüzde 50'si işine geri döndü

Türkiye deprem felaketinin üzerinden iki haftayı geride bırakırken, yaraları da bir an önce sarmak için tek yürek oldu. Depremde büyük hasara uğrayan Kahramanmaraş’ta ise üretim çarkları dönmeye başladı.

MOLOZLAR TEMİZLENDİ

Henüz tam kapasite çalışmayan fabrikalarda çalışanların yüzde 50’si işlerine döndü. Fabrikaların önemli bir kısmı depremden etkilense de ciddi hasara maruz kalmadı. Molozları temizleyen fabrika sahipleri, kentte sanayinin bir seneye kalmadan toparlanacağı görüşünde. Tekstil üretimi için gerekli pamuğun 2 aya kadar üreticiden teslim alınması bekleniyor.

OFİSLER DIŞARIDA

Medikal ve kozmetik pamuk üreten Adem Öngel, gelecek işleri beklediklerini ve yazıhanelerini dışarıya taşıdıklarını belirtti. Öngel, “Binadaki molozları ve döküntüleri temizledik. Yaramızı sarmaya başladık. Çalışanlarımızın bir kısmı depremzede olduğu için tam kapasite çalışamıyoruz. Çalışanlarımızın hepsine ulaştık. Sipariş ettiğimiz hammaddeler geldiğinde üretime başlayacağız. 75 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bizden haber bekliyorlar. 1.5 ay içinde toparlanacağız. Ekmek teknemizi terk etmedik. Bırakmaya da niyetimiz yok” diye konuştu.

AYAĞA KALKACAĞIZ

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Abdullah Hasesoğlu ise şunları söyledi: “Umutluyuz. Birçok akrabamı kaybettim ama hayat devam ediyor. Toparlanmamız gerek. Çalışmaya devam edeceğiz. Hasar tespit çalışanları kontrollerini yaptı. Fabrikamızı sağlamlaştırmak için eklemeler yapmamız söylendi. Biz de onun için duvar sağlamlaştırmak için ürünler alacağız. Müşterilerimiz ile aile gibiyiz. Hepsi deprem olduktan sonra yardım etmek için defalarca telefon etti. Özellikle yurt içindeki müşterilerimiz yardım göndermek istiyor. Biz de 70 çalışanımızın 30’u ile burada ayağa kalkmaya çalışacağız.”

Çalışanlara yer gerekiyor

Tekstilci Muhammed Halebi, “Binamız çok hasar görmediği için sorunsuz bir şekilde girdik. Fabrikada sayım yapıyoruz ve işlerimizi yeniden yapmaya başlamanın hazırlığı içindeyiz. Çok sıkıntılı bir durumda değiliz. Şu anda yarı yarıya çalışıyoruz. Depremden dolayı gelmeyen çalışanlarımız var. İş konusunda herhangi bir sıkıntımız yok ama çalışanlarımız kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle şehir dışına çıkıyor. Bunun çözümü için valilikle irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.



