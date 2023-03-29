Maraş ve Adana'da korkutan sarsıntı: İki şehirde 4,5 ve 4,0 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşımına göre, Adana'da 4.5 Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor." dedi.