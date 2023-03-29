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Maraş ve Adana'da korkutan sarsıntı: İki şehirde 4,5 ve 4,0 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

21:00 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv.

Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşımına göre, Adana'da 4.5 Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre erkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

Kahramanmaraş yine sallandı

AFAD saat 20.05 itibarıyla merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini açıkladı. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kayda geçti.



#Deprem
#Adana
#Kahramanmaraş
#Göksun
#Saimbeyli
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