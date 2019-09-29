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AFYONKARAHİSAR

4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Markette silahlı kavga: Kız meselesi yüzünden 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, husumetli iki grup arasında markette çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Markette karşılaşan ve aralarında husumet olan Orhan U. ile Mehmet B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan U. ile tarafları ayırmaya çalışan Osman U., Mehmet B.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Husumetlilerine kurşun yağdırdı
OYNAT 01:21
Husumetlilerine kurşun yağdırdı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Olay yerinden kaçan Mehmet B., evinin önünde karşılaştığı Sefa U. ve Mehmet U.'ya da ateş ederek, çeşitli yerlerinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Orhan U., Osman U., Sefa U. ve Mehmet U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, Mehmet B. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen Osman B. ve Kadir T.'yi gözaltına aldı.

"Kız meselesinden husumet" iddiası

Mehmet B. ile Orhan U.'nun aileleri arasında, 3 yıl önce 'kız isteme' yüzünden kavga çıktığı öne sürülürken, Orhan U.'nun Mehmet B., Osman B., Şükrü B. ve Gülser B.'yi silahla yaraladığı, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Orhan U.'nun, olay günü cezaevinden haftalık izne çıktığı, marketteki kasiyerle konuştuğu sırada olayın gerçekleştiği belirtildi.

DHA
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, husumetli iki grup arasında markette çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan marketteki silahlı kavga anı, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; yanındaki çocukla markete giren Mehmet B.'nin, iş yerindeki kasiyerle sohbet eden Orhan U.'ya omzu değdikten sonra ikilinin tartıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde, elinde tabanca bulunan Mehmet B.'nin tartıştığı kişilere ateş ettiği de görülüyor.

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