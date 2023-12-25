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Marmara Üniversitesi'nde öğrenciler şehitler için yürüdü: Katil PKK iş birlikçi HDP

Marmara Üniversitesi'nde bir araya gelen öğrenciler, teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen 12 asker ve gaziler için yürüdü. Marmara Üniversitesi Türk Kültürü kulübünün öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, "Katil PKK iş birlikçi HDP" sloganlarıyla da teröre lanet okurken, ona çanak tutan HDP'ye tepki gösterdi.

Semih Bozkuş
23:15 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:56 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Marmara Üniversitesi'nde şehit ve gaziler için yürüyüş düzenlendi.
Marmara Üniversitesi'nde şehit ve gaziler için yürüyüş düzenlendi.

Türkiye 22 ve 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle sarsıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmalar nedeniyle 12 Mehmetçik şehit oldu.

Askerlerin şehadet haberleri sonrası Türkiye yasa boğulurken, teröre de lanet yağdı.

Teröre bir tepki de Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından gösterildi.



Marmara Üniversitesi Türk Kültürü kulübünün öncülüğünde, üniversitede hain terör örgütü tarafından şehit edilen 12 Mehmetçik ve bayrağımız için şehit düşen, gazi olan tüm askerler için bir yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşte öğrenciler elinde Türk bayrağı ve "Senin için gittiler. Unutma, alışma, alıştırma" ile Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olmadan önce sosyal medya paylaşımında yer verdiği, "Yağmur ıslanmayana, aşk yaşamayana, savaş savaşmayana güzel" yazılı pankartlar taşıdı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganlarının atıldığı yürüyüşte öğrenciler "Katil PKK iş birlikçi HDP" sloganlarıyla da teröre lanet okurken, ona çanak tutan HDP'ye de tepki gösterdi.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı yürüyüş, üniversitenin giriş kapısında şehitler için saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

#Marmara Üniversitesi
#12 Şehit
#Yürüyüş
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