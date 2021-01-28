Gündem Marmara Üniversitesinde sınav sorularında siyasi propaganda
İSTANBUL

Marmara Üniversitesi’nde sınav sorularında siyasi propaganda

Marmara Üniversitesi’nde öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularında siyasi propaganda yapıldı. Sorulardan birinde "Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı. Ne anlama gelir?" denirken, cevaplar arasında "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor. Bir başka sorunun şıkları arasında ise "Tayyip her zaman kazanır" ifadesi bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilizce ekonomi final sınavı soruları.
İngilizce ekonomi final sınavı soruları.

Marmara Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin hazırladığı İngilizce ekonomi final sınavı sorularında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Tayyip” söylemi kullanılarak siyasi propaganda yapıldı.

"Tayyip'e sor"

Öğrencilerden "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplandırılmasının istendiği bir soruda, "Tayyip'e sor" şıkkına yer verildi.

"Tayyip her zaman kazanır"

Bir başka soruda ise “Ticarete kapalı küçük bir kasabada herkes fındık üretiyor. Serbest ticarete kadar kimin refahı artacak?” ifadesi öğrencilere yöneltiliyor. Cevaplar arasında "Tayyip her zaman kazanır" şıkkı bulunuyor.

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