Marmara Üniversitesi’nde sınav sorularında siyasi propaganda

Marmara Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin hazırladığı İngilizce ekonomi final sınavı sorularında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Tayyip” söylemi kullanılarak siyasi propaganda yapıldı.

"Tayyip'e sor"

Öğrencilerden "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplandırılmasının istendiği bir soruda, "Tayyip'e sor" şıkkına yer verildi.

"Tayyip her zaman kazanır"

Bir başka soruda ise “Ticarete kapalı küçük bir kasabada herkes fındık üretiyor. Serbest ticarete kadar kimin refahı artacak?” ifadesi öğrencilere yöneltiliyor. Cevaplar arasında "Tayyip her zaman kazanır" şıkkı bulunuyor.