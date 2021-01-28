Marmara Üniversitesi'ndeki sınav sorularındaki siyasi propagandaya soruşturma

Marmara Üniversitesi’nde öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularından birinde "Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorunda "Tayyip'e sor" şıkkına yer veren öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer hakkında soruşturma başlatıldı. Marmara Üniversitesi yönetiminin, öğretim görevlisinden istifasını istediği, aksi halde görevden alınacağını söylediği öğrenildi.

GÜNDEM Marmara Üniversitesi’nde sınav sorularında siyasi propaganda

Öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer, 'Ekonomiye Giriş' dersinde sorduğu "Bir çift ayakkabı almak istiyorsun ancak senin için çok pahalı, bu ne anlama geliyor?" sorusuna, "Tayyip'e sor" şıkkını koymuş, fındık üretimi ve ticaretiyle ilgili bir diğer soruda ise, "Tayyip her zaman kazanır" şıkkına yer vermişti.

Marmara Üniversitesi soruşturma başlattı

Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden bir öğretim elemanının 2547 sayılını kanunun 40'a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır."

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