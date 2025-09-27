Yeni Şafak
Marmara'yı poyraz vurdu

20:0027/09/2025, Cumartesi
IHA
Poyraz Marmara'da hayatı olumsuz etkiledi.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman hızı artan poyraz hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ açıklarında çok sayıda büyük gemi demirlerken, balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarına demirlerken, balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Zaman zaman hızı artan rüzgar nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında beklemeye alındı. Balıkçılar ise olumsuz hava koşulları sebebiyle tekneleriyle denize açılamadı.



#Marmara Denizi
#Poyraz
#Tekirdağ
