Marmara'da deniz ulaşımına Poyraz engeli

Marmara’da deniz ulaşımına Poyraz engeli

11:5526/09/2025, Cuma
IHA
Poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Denizi’nde etkisini artıran poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Poyrazın bölgede 2 gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor.

Marmara Denizi’nde etkisini artıran poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.


Zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemek zorunda kaldı.


Şiddetli rüzgar yüzünden kentte balıkçılar da denize açılamazken, kıyıya vuran dalgalar yosun ve çeşitli atıkları sahile sürükledi.


Poyrazın bölgede 2 gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor.



