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MUĞLA

Marmaris'te ateş kahramanları canla başla mücadele veriyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken Afyonkarahisar’dan yangına destek için giden ekipler yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Marmariste ateş kahramanları canla başla mücadele veriyor
Yangın soğutma çalışmalarında orman ekipleri adeta ateş kahramanları gibi mücadele veriyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alınırken, Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor. Özverili bir çalışma sistemi içerisinde devam eden yangın soğutma çalışmalarında orman ekipleri adeta ateş kahramanları gibi mücadele veriyor.

İçimizdeki yangını söndüremedik
GÜNDEM
İçimizdeki yangını söndüremedik

Şuhut Orman İşletme Şefliği Personeli Şuayip Düzdaş vermiş oldukları mücadele ile ilgili, "Şuhut Orman İşletme Şefliğinden 5 gün önce buraya geldik. Özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarını yaptık. Soğutma çalışmalarının ardından ise dinlendik. Allah’ın izniyle birazdan memleketimize geri döneceğiz" dedi.

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