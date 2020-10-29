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İSTANBUL

Mavi Vatan’ın yeni muhafızı

Silahlı insansız deniz aracı olarak üretilen ULAQ-1 tanıtıldı. Toplam 6 adet füze yük kapasitesine sahip ilk SİDA’nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021’in ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye’nin, silahlı insansız deniz aracı ULAQ-1 tanıtıldı.
Türkiye’nin, silahlı insansız deniz aracı ULAQ-1 tanıtıldı.

Mavi Vatan’da artan tehdit algısı karşısında Türkiye, silahlı insansız savunma ürünlerine ULAQ’ı da ekledi. Silahlı insansız deniz aracı olarak üretilen ULAQ-1 tanıtıldı. Prototip üretimi aralıkta tamamlanarak Antalya’da denize indirilecek SİDA, “ULAQ” serisinin ilk platformu olacak. 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. İnsansız tekne; Keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerde karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek. Toplam 6 adet füze yük kapasitesine sahip ilk SİDA’nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021’in ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.

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