MEB'den 'Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere' temalı bülten

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere” bültenini yayımladı. Bülten, şiddetin etkilerini, önleyici programları ve toplumsal yansımalarını aktarırken, Bakan Yusuf Tekin’in özel yazısına da yer veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şiddetin bireyler üzerindeki etkilerini, önleyici müdahale programlarına ilişkin bilgileri ve toplumsal yansımalarını içeren bültende, şiddetin birey ve toplum üzerindeki çok yönlü etkilerine dair kapsamlı içerikler yer alıyor.
Ebeveynlerin çocuklarını şiddet risklerinden koruma süreçlerinde dikkat etmeleri gereken unsurlara değinilen bültende, aile, okul ve toplum işbirliğinin önemi vurgulanıyor. Bu çalışmayla bireyin güvenliğini ve toplumun esenliğini merkeze alarak farkındalığı artırmak, koruyucu tedbirleri güçlendirmek ve bireylerin şiddetten uzak, sağlıklı bir yaşam inşa etmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.
"Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır"
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bültene özel yazı kaleme aldı.
Tekin, yazısında şiddetin sadece bireylerin değil, tüm toplumun güvenliğini tehdit eden kapsamlı bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: