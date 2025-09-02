MEB'den 'Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere' temalı bülten

"Şiddet, bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin ötesinde toplumsal düzeni ve güvenliği zedeleyen, çok katmanlı ve kapsamlı bir sorundur. Fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddet türleri insanların temel hak ve özgürlüklerini engellemekte, insanların güvende oldukları duygusunu, sosyal ilişkilerini ve toplumsal işbirliğini olumsuz etkilemektedir. Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu hakkı güvence altına almak ve her bireyin güvenli ve erdemli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur."​​​​​​​