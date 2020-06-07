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Gündem Meclisi hedef alan İlker Başbuğ ifade verecek
ANKARA

Meclis’i hedef alan İlker Başbuğ ifade verecek

TBMM’yi hedef alan açıklamaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
İlker Başbuğ
İlker Başbuğ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM’yi hedef alan açıklamaları nedeniyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verecek. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önüne açan düzenlemeyle ilgili “Bu kanun teklifi tamamen FETÖ’nün direktifiyle, emriyle hazırlandığını düşünüyorum” iddiasında bulunmuştu. Yine eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de yaptığı açıklamada benzer ifadeler kullanmıştı.

‘HAKARET’ VE ‘İFTİRA’DAN SORUŞTURMA

AK Parti’den 6 milletvekili de bunun üzerine Başbuğ hakkında “hakaret”, Çiçek hakkında da “iftira” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Düzenlemenin örgütün değil, Meclis’in iradesiyle yasalaştığına ve asılsız ithamların FETÖ’ye hizmet ettiğine dikkat çekilen suç duyurusunda, “Milletvekilinin yasama faaliyetlerinden dolayı suçlanması ancak anti-demokratik rejimlerde ve vesayet düzeninin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olabilir” denilmişti. Soruşturmaya başlayan savcılık ilk aşamada, RTÜK’ten şikayete konu açıklamaların kaydını istedi. Ardından bilirkişi görevlendirerek söz konusu kayıtların çözümünü yaptırdı. Savcılık şimdi de Başbuğ ve Çiçek’in ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadelerinin alınması için harekete geçti. Savcılık, bu kapsamda İstanbul Başsavcılığı’na talimat yazısı gönderdi. 4 Haziran tarihli yazıda, şikayet dilekçesinde yer verilen suçlamalar hatırlatılarak, Başbuğ ve Çiçek’in bu konudaki ifadelerinin alınması istenildi.

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