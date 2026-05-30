Meclis’te Terörsüz Türkiye mesaisi

Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gözler, iktidarın “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırladığı yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının, sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtilirken, düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor. MİT’in raporu sonrasında, önümüzdeki haftalarda Meclis’te “Terörsüz Türkiye” yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde, sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin bayram sonrasında yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor.

SUÇUN NİTELİĞİNE GÖRE İNDİRİM

Hazırlıkları tamamlanan taslakta, örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi; bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor. Sürecin yönetimi için geçici süreli bir düzenleme ile kapsamlı bir “süreç yasasının” birlikte ele alınabileceği ifade ediliyor.

İKİ AŞAMALI YASAL DÜZENLEME

Edinilen bilgiye göre süreç, iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada, sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması; ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.







