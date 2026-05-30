Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Meclis’te Terörsüz Türkiye mesaisi

Meclis’te Terörsüz Türkiye mesaisi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0030/05/2026, Cumartesi
G: 30/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM.
TBMM.

Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gözler, iktidarın “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırladığı yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının, sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtilirken, düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor. MİT’in raporu sonrasında, önümüzdeki haftalarda Meclis’te “Terörsüz Türkiye” yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde, sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin bayram sonrasında yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor.

SUÇUN NİTELİĞİNE GÖRE İNDİRİM

Hazırlıkları tamamlanan taslakta, örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi; bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor. Sürecin yönetimi için geçici süreli bir düzenleme ile kapsamlı bir “süreç yasasının” birlikte ele alınabileceği ifade ediliyor.

İKİ AŞAMALI YASAL DÜZENLEME

Edinilen bilgiye göre süreç, iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada, sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması; ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.



#TBMM
#Terörsüz Türkiye
#Politika
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 30. bölüm ne zaman, sezon finali mi yaptı? 29 MAYIS TRT 1 yayın akışı