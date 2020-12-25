Medeniyetimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan ile Nur’un görüşmesi 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi’nin restorasyonu sonrası açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

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BİLİNÇLİ ŞEKİLDE TAHRİP EDİLDİ

Türkiye’nin bir dönemde tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kaldığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz, milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkanlarını heba etmiştir.”

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AYNI MESAFEYİ KAT EDEMEDİK

Erdoğan, geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde maziden atiye kurdukları köprüyle millete yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını, mücadele ettiklerini belirtti. “Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim.” diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: