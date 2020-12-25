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ANKARA

Medeniyetimize sahip çıkacağız

Medeniyetimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyet ve kültür davasında demokrasi ve kalkınma kadar mesafe kat edememiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Erdoğan, “Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurları ile medeniyetimize sahip çıkacağız” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan ile Nur’un görüşmesi 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan ile Nur’un görüşmesi 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi’nin restorasyonu sonrası açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

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BİLİNÇLİ ŞEKİLDE TAHRİP EDİLDİ

  • Türkiye’nin bir dönemde tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kaldığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz, milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkanlarını heba etmiştir.”

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AYNI MESAFEYİ KAT EDEMEDİK

Erdoğan, geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde maziden atiye kurdukları köprüyle millete yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını, mücadele ettiklerini belirtti. “Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim.” diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • “Bunda, kendi ihmalimiz yanında dünyadaki büyük iletişim devriminin yol açtığı zorlukların da etkili olduğunu biliyorum. Buna rağmen daha fazla gayret göstermeli, daha fazla bu konunun üzerine eğilmeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız.”
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