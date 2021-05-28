Mehmetçik teyakkuzda: Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Gündem

İki kardeşin 20 yıllık küslüğü son buldu: Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı

Aksaray’ın İncesu köyünde aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle birbirleri ile küs olan kardeşleri Vali Hamza Aydoğdu barıştırdı. Uzun uğraşlar sonucu iki kardeşi barıştıran Vali Aydoğdu, iki kardeş ve aile üyelerinin birbirlerine sarılarak küslüğe son verdiği görüntü karşısında gözyaşlarını tutamadı.