Gündem Mehmetçik teyakkuzda Türkiyeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞlı terörist yakalandı
HATAY

Mehmetçik teyakkuzda: Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 8 kişinin Hatay'da yakalandığını, zanlılardan birinin DEAŞ mensubu olduğunu açıkladı.

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Mehmetçik teyakkuzda: Türkiyeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞlı terörist yakalandı
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Hatay'a bağlı Narlıca semtinde yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 8 kişi, Mehmetçik tarafından yakaladı.

Zanlılardan birisi DEAŞ mensubu

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi." açıklaması yapıldı.

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