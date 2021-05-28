Mehmetçik teyakkuzda: Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Hatay'a bağlı Narlıca semtinde yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 8 kişi, Mehmetçik tarafından yakaladı.
Zanlılardan birisi DEAŞ mensubu
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi." açıklaması yapıldı.
Hatay/Narlıca’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. pic.twitter.com/Vs7MVEf10f
Hatay/Narlıca’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. pic.twitter.com/Vs7MVEf10f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2021