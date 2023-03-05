|
Reklam
Reklam
Gündem

Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin katıldığı en son Altılı Masa toplantısına dair açıklama yaptı. Akşener, "Bana söz gelince 'bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim. 'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti" dedi.

16:47 . 5/03/2023 Pazar
Diğer
Meral Akşener

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin katıldığı en son Altılı Masa toplantısına dair açıklama yaptı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından aktardı. Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarına göre, Akşener şunları söyledi:

"O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim.

'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de 'partime sormadan böyle bir karar veremem' dedim.

"Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz' deyince 'ben masadan kalkayım o halde' dedim. 'Siz bilirsiniz' dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı."




#Meral Akşener
#İyi Parti
#Altılı Masa
6 dakika önce
default-profile-img
Meral Akşener: Anket yapılmasını istedim Kemal Bey hiddetle ayağa kalktı
Depremden etkilenen Hatay'da okul bahçesine çadır sınıflar kuruldu
Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binanın yıkılma anı saniye saniye kameraya yansıdı
Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkazda arama kurtarma çalışmaları başladı
Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkazdan ses alındı arama kurtarma çalışması yapılıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.