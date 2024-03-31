Meral Akşener oyunu Çankaya'da kullandı

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor.
Bu kapsamda liderler de sandık başına gelerek oylarını kullanıyor.
Akşener'den Ankara'da ilk oy
İstanbul'dan Ankara'ya taşınan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Çankaya ilçesindeki kayıtlı sandığına geldi.
Akşener, Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullandı.
Akşener okulun çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum"
Akşener şöyle konuştu:
Zorlu bir süreçti. Ben miting yerine ilçe ve illerde esnaf gezerek kampanya yaptım. İnşallah hayırlısı olur. Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hepinize.
"Her şey çok iyi olacak"
Akşener'e İstanbul seçimleri de soruldu. Akşener, "Her şey iyi olacak" diyerek cevap verdi.