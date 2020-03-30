Meram belediyesi tüm pazarlarda vatandaşlara ve esnafa eldiven ve maske dağıtımına başladı

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede denetimlerini sıklaştıran Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, denetimlerinin yanı sıra pazarlarda maske ve eldiven dağıtımına da başladı. Ekipler, ilk uygulamayı Muhacir Pazarı ve Gödene TOKİ Pazarında gerçekleştirdi.

Pazarların giriş ve çıkışına konulan dezenfektanlarla hijyen konusunda da vatandaşlara yardımcı olan ekipler, sık sık yaptığı anonslarla vatandaşları ve pazarcı esnafını virüs tehlikesine karşı uyarıyor ve yapmaları gerekenleri hatırlatıyor. Uygulamalar tehlike geçene kadar devam ettirilecek.

Meram'da bulunan pazar alanı.

BAŞKAN KAVUŞ; “HEMŞEHRİLERİM ALIŞVERİŞ PLANLAMASINI VİRÜS TEHLİKESİNE GÖRE YAPMALILAR”

Muhacir Pazarının hem cumartesi hem de pazar günleri açık olduğunu ve ayrıca Meram sınırları içinde hafta içi her gün iki farklı semtte pazar kurulduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, vatandaşların bunları göz önünde bulundurarak alışveriş planlamalarını yapmalarını istedi.

Kendilerinin her ne kadar tüm önlemleri alsalar da virüsün yayılmasını ancak vatandaşların kurallara uyup uymayacağının belirleyeceğini kaydeden Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımız zaruri olmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında ise tüm önlemlerini alarak, dışarıda sosyal mesafeyi muhafaza ederek ve hijyen kurallarına en ince ayrıntısına dikkat ederek çıkmalılar. Biliyoruz ki alışveriş bu zaruriyetlerden biri. Önceliğimiz burada oluşan kalabalığı minumuma indirmek. Muhacir Pazarı, cumartesi günleri de kuruluyor. Bunun yanı sıra ilçe sınırları içinde hafta içi her gün iki semt pazarımız kuruluyor. Muhacir Pazarındaki yoğunluğu minimuma indirmek için bunlar birer fırsat. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi ve alışveriş planlamasını buna göre yapması gerekiyor” dedi.

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Görevliler, pazar esnafına eldiven ve maske verdi.

BAŞKAN KAVUŞ; “İHMALİNİZ, SEVDİKLERİNİZİN ACI ÇEKMESİNE SEBEP OLABİLİR. BİR ACIYI ÖMÜR BOYU VİCDANLARINIZDA TAŞIMAMAK İÇİN KURALLARA UYUN!”

Meram’da kurulan tüm pazarların temizliği için azami gayret gösterdiklerini de hatırlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bununla birlikte pazarlarımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilecekleri yerler olsun diye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Genelgede 3 metre olarak belirlenen tezgah aralıklarını biz Muhacir Pazarında 5 metre olarak ayarladık. Ekiplerimiz, çığırtkanlığa da geçit vermeme adına sürekli çalışıyor. Bu tedbirlere ilave olarak alışveriş için gelen vatandaşlarımıza pazar girişinde maske ve eldiven dağıtımına da başladık. Giriş ve çıkış noktalarına konulan dezenfaktanlarla vatandaşlarımıza hijyen noktasında yardımcı oluyoruz. Pazar içinde sürekli anonslarla virüse karşı hem vatandaşlar hem pazarcı esnafı uyarılıyor. Tüm bu önlemlere rağmen son sözümüz yine şu olacak; ‘olabildiğince az dışarı çıkın. Sadece asli ihtiyaçları karşılamak için çıkın. Bu çıkışınızın öncesinde ve sonrasında tüm kurallara tavizsiz uyun. Çünkü, dünyadaki en ağır şey sevdiğiniz birinin hastalanmasına, acı çekmesine ya da ölmesine neden olmaktır. Hiçbir vicdan bu yükü kaldıramaz. Bu kurallara uymadığınız her an kaderin, sizi de bu vicdani yükle karşı karşıya bırakabileceğini asla unutmayın. Herkesin anlaması gerekiyor; ‘ihmaliniz sizin ve sevdiklerinizin katili olabilir.’ Bu iş bu kadar ciddi.”

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