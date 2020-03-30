Gündem Meram belediyesi tüm pazarlarda vatandaşlara ve esnafa eldiven ve maske dağıtımına başladı
KONYA

Meram belediyesi tüm pazarlarda vatandaşlara ve esnafa eldiven ve maske dağıtımına başladı

Meram belediye, insanların toplu halde bulundukları yerlerin başında gelen pazar yerlerini virüs tehlikesinden korumak amacıyla başlattığı çalışmaları arttırarak devam ettiriyor. Pazarların giriş ve çıkışlarında vatandaşların hijyeni için dezenfektan veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Meram'da bulunan tüm pazarlarda vatandaşlara ve pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtımına da başladı. Ekipler ayrıca hijyen ve sosyal mesafe noktasında da en küçük taviz vermeme adına denetimlerine ara vermiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede denetimlerini sıklaştıran Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, denetimlerinin yanı sıra pazarlarda maske ve eldiven dağıtımına da başladı. Ekipler, ilk uygulamayı Muhacir Pazarı ve Gödene TOKİ Pazarında gerçekleştirdi.

Pazarların giriş ve çıkışına konulan dezenfektanlarla hijyen konusunda da vatandaşlara yardımcı olan ekipler, sık sık yaptığı anonslarla vatandaşları ve pazarcı esnafını virüs tehlikesine karşı uyarıyor ve yapmaları gerekenleri hatırlatıyor. Uygulamalar tehlike geçene kadar devam ettirilecek.

Meram'da bulunan pazar alanı.

BAŞKAN KAVUŞ; “HEMŞEHRİLERİM ALIŞVERİŞ PLANLAMASINI VİRÜS TEHLİKESİNE GÖRE YAPMALILAR”

Muhacir Pazarının hem cumartesi hem de pazar günleri açık olduğunu ve ayrıca Meram sınırları içinde hafta içi her gün iki farklı semtte pazar kurulduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, vatandaşların bunları göz önünde bulundurarak alışveriş planlamalarını yapmalarını istedi.

Kendilerinin her ne kadar tüm önlemleri alsalar da virüsün yayılmasını ancak vatandaşların kurallara uyup uymayacağının belirleyeceğini kaydeden Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımız zaruri olmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında ise tüm önlemlerini alarak, dışarıda sosyal mesafeyi muhafaza ederek ve hijyen kurallarına en ince ayrıntısına dikkat ederek çıkmalılar. Biliyoruz ki alışveriş bu zaruriyetlerden biri. Önceliğimiz burada oluşan kalabalığı minumuma indirmek. Muhacir Pazarı, cumartesi günleri de kuruluyor. Bunun yanı sıra ilçe sınırları içinde hafta içi her gün iki semt pazarımız kuruluyor. Muhacir Pazarındaki yoğunluğu minimuma indirmek için bunlar birer fırsat. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi ve alışveriş planlamasını buna göre yapması gerekiyor” dedi.

Görevliler, pazar esnafına eldiven ve maske verdi.

BAŞKAN KAVUŞ; “İHMALİNİZ, SEVDİKLERİNİZİN ACI ÇEKMESİNE SEBEP OLABİLİR. BİR ACIYI ÖMÜR BOYU VİCDANLARINIZDA TAŞIMAMAK İÇİN KURALLARA UYUN!”

Meram’da kurulan tüm pazarların temizliği için azami gayret gösterdiklerini de hatırlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bununla birlikte pazarlarımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilecekleri yerler olsun diye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Genelgede 3 metre olarak belirlenen tezgah aralıklarını biz Muhacir Pazarında 5 metre olarak ayarladık. Ekiplerimiz, çığırtkanlığa da geçit vermeme adına sürekli çalışıyor. Bu tedbirlere ilave olarak alışveriş için gelen vatandaşlarımıza pazar girişinde maske ve eldiven dağıtımına da başladık. Giriş ve çıkış noktalarına konulan dezenfaktanlarla vatandaşlarımıza hijyen noktasında yardımcı oluyoruz. Pazar içinde sürekli anonslarla virüse karşı hem vatandaşlar hem pazarcı esnafı uyarılıyor. Tüm bu önlemlere rağmen son sözümüz yine şu olacak; ‘olabildiğince az dışarı çıkın. Sadece asli ihtiyaçları karşılamak için çıkın. Bu çıkışınızın öncesinde ve sonrasında tüm kurallara tavizsiz uyun. Çünkü, dünyadaki en ağır şey sevdiğiniz birinin hastalanmasına, acı çekmesine ya da ölmesine neden olmaktır. Hiçbir vicdan bu yükü kaldıramaz. Bu kurallara uymadığınız her an kaderin, sizi de bu vicdani yükle karşı karşıya bırakabileceğini asla unutmayın. Herkesin anlaması gerekiyor; ‘ihmaliniz sizin ve sevdiklerinizin katili olabilir.’ Bu iş bu kadar ciddi.”

Türk Hava Yolları'ndan yolculara bilet duyurusu: Seyahat belgesi olanlar bilet alabilecek
EKONOMİ
Türk Hava Yolları'ndan yolculara bilet duyurusu: Seyahat belgesi olanlar bilet alabilecek

Batman'da heyelan nedeniyle 25 köy yolu kapandı
GÜNDEM
Batman'da heyelan nedeniyle 25 köy yolu kapandı

Koronavirüs tedavisi gören MÜSİAD Genel Başkanvekili Ali Gür hastane odasından yazdı: Koronayı yaşarken anlamak
DÜNYA
Koronavirüs tedavisi gören MÜSİAD Genel Başkanvekili Ali Gür hastane odasından yazdı: Koronayı yaşarken anlamak
Abone Ol Google News
İBByi yalanlayan görüntüler

İBB'yi yalanlayan görüntüler

​Sözcü Ongun "Geçen hafta 1 kişi binmiş" demişti ama...
Hesap veriyorlar

Hesap veriyorlar

Kendilerini salgından kurtarıp yurda alan devlete küfür etmişlerdi.
Şok iddia: Gerçek ölü sayısı 40 bin!

Şok iddia: Gerçek ölü sayısı 40 bin!

Hayatın normale döndüğü haberlerini yayan Çin'de gerçek rakam tüyler ürpertici.
3 kamu bankasından yeni destek

3 kamu bankasından yeni destek

​Aylık geliri 5 bin lira ve altındaki müşteriler faydalanabilecek.
Bu taammüden cinayettir!

Bu taammüden cinayettir!

​Erem Şentürk İETT'deki o görüntülere isyan etti.
Mobil morglar devrede

Mobil morglar devrede

​Ölü sayısının giderek arttığı ülkede hastane önleri mobil morglarla dolu.
Bugünden<br>itibaren başladı

Bugünden
itibaren başladı

​Vali Yerlikaya 65 yaş üstünü ilgilendiren hamleyi duyurdu.
Bir asır önce<br>salgından kurtulmuştu

Bir asır önce
salgından kurtulmuştu

101 yaşındaki İtalyalı koronavirüs tedavisini tamamlayarak taburcu oldu.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Fatih Terim<br> taburcu oldu

Fatih Terim
taburcu oldu

Kaldığı hastane Terim'in son durumunu açıkladı.
Benzin iniyor<br>motorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkış

İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkış

Avrupa Birliği eğer bu krizin üstesinden gelemezse....
Ligler ne zaman <br>başlayacak?

Ligler ne zaman
başlayacak?

​Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig ve play-off açıklaması.
'Korona partisi!''

'Korona partisi!''

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
Resmi teklif yok

Resmi teklif yok

​Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması.
Bravo teyzeler

Bravo teyzeler

Sorumsuzca parti yapan gençleri utandıracak görüntü.
Biz evdeyken<br>birileri çalışıyor

Biz evdeyken
birileri çalışıyor

​II. Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor, 50 şehri birbirine bağlıyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.