Merdiven altı botoksa operasyon

Polis ekiplerini harekete geçiren olay, dolgu yaptıran ve mağduriyet yaşayan bazı kadınların şikayetçi olmasıyla başladı. İddiaya göre, merdiven altı ruhsatsız güzellik merkezlerinde dolgu yaptıran bazı kadınlar sağlık sorunu yaşadı. Dolgu işleminden sonra hastanelik olan kadınlar şikayetçi oldu. Estetik dolgu ilaçlarının izini süren Mali Şube Yolsuzluk Bürosu ekipleri, bu ilaçların merdivenaltı estetik operasyon yapılan yerlere piyasa fiyatının onda birine satıldığını tespit etti. 6 ay süren araştırma sonucu yurt dışından kaçak olarak estetik dolgu ürünleri getiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yabancı uyruklu eşiyle yasa dışı botoks ve dolgu ilacı satan şüphelinin, motokuryelerle dağıtım ağı kurduğu belirlendi. Bağcılar, Şişli ve Sarıyer’de 5 adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, menşei Güney Kore, Çin, Hindistan ve Pakistan olan 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasa dışı estetik dolgu ilacı ve olası komplikasyonlara karşı tıbbi müdahalede kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Adreslerde ayrıca, başkaları adına reçete edilmiş ilaçlar, narkotik ilaçlar da bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.