Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

09:2517/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Mersin’de jandarma ekiplerinin silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında sınır dışı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan 4 şüpheli belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden (3)’ü tutuklandı. 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.



#Mersin
#DEAŞ
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
