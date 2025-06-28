Mersin'de olası orman yangınları için 5 helikopter ve 408 araç hazır

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Toros, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alındığını ve sürecin anlık olarak takip edildiğini kaydetti.

İnceleme sırasında sahadaki personele telsizle başarı dileyen Toros, ekiplere kazasız ve belasız bir sezon diledi.

Yangına birinci derece hassas olan ve 835 bin 534 hektar ormanlık alana sahip Mersin'de çıkabilecek orman yangınlarına müdahale için 5 helikopter hazır bekletiliyor.