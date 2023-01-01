Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu: 17 gözaltı kararı

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 130 polisin katılımıyla dron destekli şafak operasyonu düzenlendi. Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli suç unsurlarına ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.