Mersin'de orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü

Mersin'de Silifke'nin ardından Erdemli ilçesinde de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğü bildirildi. Orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde orman yangını çıktı.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi'ndeki ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ekipler arazöz ve tankerlerle müdahale etti.
Orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, jandarma da yangınla ilgili soruşturma başlattı.